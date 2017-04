Sitkom "Friends" siap dijadikan parodi musikal Broadway

id

Friends, Broadway

Jakarta (ANTARA News) - Parodi musikal untuk sitkom ikonik "Friends" direncanakan siap mengukir debut di kota New York musim gugur 2017."Friends! The Musical" merupakan produksi dari kreator parodi lainnya seperti "Bayside! the Musical!", "90210! The Musical!", "Katdashians! The Musical!" dan "Full House! The Musical!".Produksi Broadway tersebut akan diselenggarakan di "The Triad Theatre". Sayangnya, belum diketahui kapan pertunjukan tersebut akan digelar.Musikal tersebut ditulis oleh Bob dan Tobly McSmith, dan akan menampilkan sejumlah lagu termasuk "The Only Coffee Shop in New York City," "45 Grove Street – How Can We Afford This Place?" dan "We Were on a Break", demikian Billboard.

