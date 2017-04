5 Film sekuel "Fast & Furious" terlaris

id

Fast & Furious, Fast Furious

Jakarta (ANTARA News) - Bioskop Indonesia kembali kedatangan film mega franchise "Fast & Furious" yang berjudul "The Fate of the Furious" atau yang lebih populer dengan "Fast & Furious 8".Seri kedelapan film yang khas dengan adegan balapan mobil itu digarap oleh sutradara film The Italian Job (2003) yaitu F. Gary Gray.Meski tanpa kehadiran Paul Walker, salah satu pemeran utamanya, film "Fast & Furious 8" masih tetap dinantikan. Apalagi dengan kehadiran pemain-pemain baru seperti Scott Eastwood dan aktris peraih Oscar, Charlize Theron.Penonton di Indonesia termasuk yang beruntung karena film ini sudah mulai tayang di bioskop pada 12 April 2017, dua hari lebih awal dibanding negara asalnya, Amerika Serikat.Kesuksesan film franchise "Fast & Furious" sudah membuat sekuel film ini populer di dunia, berikut daftar lima film franchise "Fast & Furious" terlaris yang dirangkum oleh platform digital penjualan tiket bioskop BookMyShow.Pendapatan kotor: Rp 20 triliunFilm "Furious 7" sejauh ini masih menjadi film terlaris yang pernah diproduksi selama sekuel film franchise "Fast & Furious" ada. Film yang disutradarai oleh James Wan tersebut berhasil meraup keuntungan fantastis mencapai Rp 20 triliun. Pendapatan tersebut ditaksir bernilai 10 kali lipat dari biaya produksi filmnya.Pendapatan kotor: Rp 10 triliunDi urutan kedua adalah film seri keenam dari franchise film tersebut yang bertajuk "Fast & Furious 6". Dibintangi oleh Vin Diesel, Paul Walker, dan Dwayne Johnson, film itu juga mengajak aktor Indonesia, Joe Taslim dalam adegan aksinya. "Fast & Furious 6" sukses menggandakan keuntungannya mencapai 5 kali lipat dari biaya produksi filmnya.Pendapatan kotor: Rp 8 triliun"Fast Five" berada di urutan ketiga dengan pendapatan dari rilis internasional mencapai Rp 8 triliun. Film tersebut pertama kali memunculkan karakter Dwayne Johnson yang mencari Vin Diesel dan kawan-kawan di Brazil. Film yang menelan biaya produksi sebesar Rp 1,5 triliun itu ditaksir mendapatkan keuntungan mencapai 5 kali lipat.Pendapatan kotor: Rp 4 triliunSelanjutnya adalah film "Fast and Furious" yang masuk di posisi keempat dalam daftar film franchise "Fast & Furious" terlaris. Film yang menceritakan tentang kematian karakter Letty (Michelle Rodriguez) itu sukses memperoleh keuntungan mencapai Rp 4 triliun dengan budget produksi sebesar Rp 1 triliun.Pendapatan kotor: Rp 3 triliunDi urutan terakhir muncul judul "2 Fast 2 Furious" yang menghasilkan pendapatan sebesar Rp 3 triliun. Film installment kedua itu mengungguli film perdananya, "The Fast and the Furious" yang hanya meraih keuntungan Rp 2 triliun. Film yang dirilis tahun 2003 tersebut dibintangi oleh Paul Walker, Tyrese Gibson, Ludacris, dan aktris seksi, Eva Mendes.

Editor: Tasrief Tarmizi