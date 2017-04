Grup musik rock asal Bandung Jeruji gebrak Belgia

id

London (ANTARA News) - Grup musik rock asal Bandung Jeruji yang beranggotakan Sani di drummer, Ginan sebagai vokalis, Andrie di gitaris dan bassist Hendy alias Pengex berhasil menghipnotis komunitas hardcore punk, metal di kota Mons dalam konser perdana Jeruji band di JOC Mons Belgia awal pekan.Grup Jeruji yang menampilkan 10 lagu original karya grup musik sekaligus mempromosikan album kelima terbaru Stay True berhasil mengebrak panggung di Gedung JOC yang penuh sesak bahkan meluber keluar gedung, demikian keterangan dari Pensosbud KBRI Brusel yang diterima Antara London, Jumat.Teknis permainan pemusik band ini tidak diragukan lagi. Skill tinggi dan kompak ditambah dengan gaya vokal shouting yang mampu menghipnotis komunitas. Saya kagum dengan penampilan kalian (Jeruji), very very good ! ujar Johan Detilleux pihak penyelengara dari Alive Records, Mons.Antusias penonton sangat positif dan apresiatif. Komunitas musik cadas itu ikut bergoyang ketika moshing/slamdancing bergerak kesana kemari tanpa menimbulkan aksi kekerasan diantara mereka. Bahkan diakhir pertunjukan suasana kekeluargaan antar komunitas berlangsung dengan penuh toleransi.Grup Band Jeruji yang dibentuk 1996 mengelar konser bertajuk Jeruji 20thAnniversary of European Tour dari tanggal 7 April hingga 29 April mendatang. Selama Tur Eropa ini Jeruji menggelar konser selain di Belgia, Perancis, Hongaria, Polandia, Ceko, Jerman dan Austria sebanyak 20 konser atas undangan Enemy Booking, yaitu penyelenggara konser musik metal Eropa Timur.KBRI Brussel menyambut gembira penampilan Konser Jeruki di Belgia sebagai momentum sejarah khususnya membuktikan perkembangan pemusik muda Indonesia yang hanya memiliki khasanah budaya folklorlistik, tetapi juga budaya modern yang pantas diakui dunia.Jeruji salah satunya membuktikan diri aliran hardcore punk, metal yang dimainkan mendapat tempat dihati warga Belgia dihadiri Ignatius Priambodo Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Brussel dan beberapa masyarakat Indonesia yang berdomisili di kota Mons. "KBRI Brussel mendukung konser Jeruji 20th Anniversary of European Tour khususnya di Belgia. Penampilan Jeruji sangat luar biasa dan tentunya konser mereka di Yper akan lebih dashyat lagi," ujar Ignatius. Jeruji akan melanjutkan tur mereka ke Nantes, Prancis dan kembali tampil di Yper, Belgia tanggal 29 April.Kehadiran grup musik Jeruji mendapat perhatian Dubes RI di Brusel Yuri Thamrin yang mendapat t-shirt Jeruji dan menyampaikan apresiasi karena ikut mengharumkan nama Indonesia di pentas musik hardcore punk ini dan berharap tur mereka di Eropa akan berjalan lancar.Konser Jeruji 20th Anniversary of European Tour dilakukan di tujuh negara Eropa Belgia, Perancis, Hongaria, Polandia, Ceko, Jerman mendapat dukungan dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Editor: Ruslan Burhani