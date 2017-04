Vivo perkenalkan ponsel selfie terbaru V5s

id

Vivo, V5s, Vivo V5s

Bandung (ANTARA News) - Masih dengan-nya "Perfect Selfie" Vivo kembali memperkenalkan ponsel terbarunya Vivo V5s.(swafoto) menjadi lebih populer saat ini. Kami telah melakukan riset konsumen Asia terutama Indonesia lebih sukadibanding market lainnya," kata Peter Wang, Brand Director PT Vivo Mobile Indonesia di Bandung, Senin."Kami memiliki pemikiran kuat tentang hal ini dan bertekad untuk memenuhi keinginan konsumen dalam kualitas yang lebih tinggi," sambung dia.Melanjutkan produk "perfect selfie", V5 dan V5 Plus, Vivo menghadirkan ponsel swafoto 20MP dengan ruang penyimpanan yang lebih luas.Baca juga: ( Vivo V5 Plus sudah bisa dipesan di Malaysia Baca juga: ( Vivo V5 Plus resmi hadir di Indonesia "Terkadang kita harus menghapus foto untuk mengosongkan ruang memori, jadi kami memberikan lebih banyak memori, 64GB dan bisa pakai eksternal memori sampai 256GB," ujar Peter.Ada yang berbeda dari V5s, penerus V5 Plus itu kini dilengkapi dengan lampu flash di bagian depan.hasilnya lebih natural," kata Kenny Chandra, Product Manager PT Vivo Mobile Indonesia.Kenny menjelaskan ada pula fitur tambahan baru aplikasi "clone" yang memungkinkan untuk memakai dua aplikasi secara bersamaan di ponsel yang sama.Sama seperti pendahulunya, Vivo V5s dibekali kamera belakang 13MP dan RAM 4GB. Perangkat pintar tersebut juga dipersenjatai prosesor Mediatek octacore dengan baterai 3000mAh.

Editor: Heppy Ratna