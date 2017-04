The Chainsmokers puncaki Billboard 200

id

The Chainsmokers, Drake, Billboard 200

Los Angeles (ANTARA News) - Duo DJ dance-pop, The Chainsmokers, menggulingkan rapper Drake dari puncak Billboard 200, Senin waktu setempat, berkat album pertama mereka yang memuncaki tangga album itu setelah gagal pada beberapa nomor hitnya.Menurut data Nielsen SoundScan, "Memories ... Do Not Open," debut album penuh The Chainsmokers, menjadi tertinggi dengan 221.000 dalam penjualan, termasuk 60 jutaalbum ini dan 166.000 kopi terjual.Album ini sudah termasuk nomor-nomor hit seperti "Paris" dan "Something Like This," yang mengikuti hit yang sukses musim panas lalu, "Closer".Sebaliknya album Drake berjudul "More Life" jatuh ke posisi 2.Tangga album Billboard 200 dihitung berdasarkan total unit album terjual, penjualan lagu (10 lagu setara dengan satu album) dan aktivitas(1.500setara dengan satu album).Entri-entri baru yang masuk 10 besar Billboard 200 pekan ini adalah album dari grupPentatonix yang menempati Nomor 4 lewat "PTX Vol IV: Classics."Berikutnya album rapper Joey Bada$$ pada No. 5 dengan "All-Amerikkkan Bada$$", disusul Father John Misty pada No. 10 berkat album "Pure Comedy."Pada tangga Lagu Digital, berdasarkan penjualan single-single secara online, bekas penyanyi "One Direction" Harry Styles menjadi debutan Nomor 1 berkat solo "Sign of the Times" yang terjual 142.000 kopi.

Editor: Jafar M Sidik