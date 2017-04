Xiaomi hadirkan Mi Roaming di Indonesia

id

Xiaomi, Mi Roaming

Jakarta (ANTARA News) - Xiaomi membawa salah satu layanan Internetnya yang paling populer ke Indonesia, yakni Mi Roaming.Hal ini menandai debut global perdananya di luar Tiongkok, pada tahap awal Mi Roaming tersedia pada MIUI Dev ROM versi terbaru, yang dijadwalkan akan dirilis minggu depan. Kedepannya, Mi Roaming akan diluncurkan pada MIUI Stable ROM."Kami senang dapat membawa Mi Roaming kepada pengguna Xiaomi di Indonesia, sebagai upaya untuk membawa lebih banyak fitur lokal, sekaligus untuk meningkatkan pengalaman pengguna smartphone Xiaomi," kata Steven Shi Yan, Head of Southeast Asia, Country Head of Indonesia, dalam keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA News."Paket data yang sangat terjangkau akan memungkinkan pengguna untuk dapat terus terhubung tanpa perlu khawatir tentang biaya paket data yang tinggi saat bepergian ke luar negeri," sambung dia.Mi Roaming secara perdana diluncurkan pada 2015 di Tiongkok dan telah digunakan oleh lebih dari 10 juta pengguna MIUI, sistem operasi berbasis Android milik Xiaomi.Melalui Mi Roaming, MIUI membuat kartu SIM lokal virtual berdasarkan lokasi terbaru pengguna yang akan memungkinkan mereka untuk mengaktifkan mobile data dengan harga yang terjangkau tanpa perlu berpindah operator.Mi Roaming mendukung 50 negara dan wilayah, termasuk Indonesia, Hongkong, Macau, Taiwan, Jepang, Korea, Singapura, Malaysia, Thailand dan 42 negara Eropa.Paket data unlimited dapat dibeli dengan harga yang sangat kompetitif mulai dari Rp 27.000 hingga Rp 100.000 per hari.Untuk mengaktifkan dan membeli paket data Mi Roaming, pengguna dapat mulai dengan pemasangan aplikasi Mi Roaming, dan menyetujui syarat dan ketentuan pengguna sebelum memilih paket.Paket tersebut dapat dibayar melalui operator, transfer bank dan mini market termasuk Alfamart dan 7-11.Saat ini, Mi Roaming tersedia untuk perangkat Redmi 3S, Redmi Note 3, dan Redmi Note 4, dan rencananya akan juga tersedia bagi perangkat lainnya dalam waktu dekat.

Editor: AA Ariwibowo