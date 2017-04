China desak denuklirisasi semenanjung Korea

id

denukirisasi korea, china korea utara, program nuklir korea,

Athena, Yunani (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Minggu (23/4) menyerukan penyelesaian denuklirisasi semenanjung Korea di tengah meningkatnya ketegangan terkait program rudal dan nuklir Korea Utara."China dengan tegas mendukung denuklirisasi wilayah itu atas nama stabilitas dan perdamaian," kata Wang Yi kepada para wartawan di Athena setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Kotzias."China mungkin tidak memiliki kunci untuk solusi ini... tetapi kami senang bahwa lebih banyak pihak menerima sudut pandang kami," tambah dia.Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mendesak China mengambil tindakan lebih kuat guna mengekang program nuklir dan misil Korea Utara.Selama kunjungan regional pekan lalu, Wakil Presiden AS Mike Pence juga memperingatkan bahwa "seluruh pilihan tersedia" demi mengekang ambisi nuklir Korea Utara karena kekhawatiran meningkat saat negara itu berencana melakukan uji coba atom lainnya.Pyongyang meningkatkan retorikanya dalam beberapa pekan terakhir, mengancam untuk membalas provokasi apapun, dan kembali mengancam sekutu regional AS, termasuk Jepang dan Korea Selatan, yang menampung sejumlah besar pasukan militer AS.Bahkan Australia juga mendapatkan peringatan dari Pyongyang menurut warta kantor berita AFP."Bila Australia terus mengikuti langkah AS untuk mengisolasi dan menjatuhkan Korea Utara.... itu akan menjadi tindakan bunuh diri," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara setelah Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyebut negara itu sebagai "ancaman serius." (hs)Baca juga: ( China desak Korea Utara tangguhkan aktivitas nuklir

