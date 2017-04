PDIP buka penjaringan cagub Jabar pada 20 Mei 2017

id

calon gubernur jawa barat, partai demokrasi indonesia perjuangan

Bandung (ANTARA News) - DPD PDI Perjuangan Jawa Barat siap membuka penjaringan atau pendaftaran kandidat bakal calon gubernur Provinsi Jawa Barat yang akan berlaga pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023 pada 20 Mei 2017."Insya Allah tanggal 20 Mei 2017 nanti kita akan buka penjaringan untuk cagub Jabar 2018," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Abdy Yuhana ketika dihubungi melalui telepon, Selasa.Ia mengaku telah mempersiapkan dengan matang untuk proses penjaringan kandidat cagub Jabar 2018 tersebut."Iya persiapannya dari hulu sampai ke hilir. Artinya semua perangkat partai akan kita gerakkan," kata dia.Ia menuturkan pada saat penjaringan/pendaftaran cagub Jabar 2018 nanti akan diumumkan secara terbuka melalui media massa."Penjaringan atau pendaftaran calon Gubernur Jabar 2018 ini terbuka untuk kader dan non kader. Jadi kami membuka kesempatan seluas-luasnya untuk non kader" kata dia.Sementara itu, salah satu tokoh non kader yang cukup baik menjalin komunikasi dengan PDIP adalah Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil.Abdi menyarankan kepada Wali Kota Bandung tersebut agar terus menjalin komunikasi dengan pengurus partai di jajaran pusat dan provinsi.

Editor: AA Ariwibowo