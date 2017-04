Polda Metro olah TKP ulang penyiraman Novel

id

olah tkw, kasus novel baswedan, kabdi humas, argo yuwono

Jakarta (ANTARA News) - Penyidik Polda Metro Jaya olah tempat kejadian perkara (TKP) ulang kasus penyiraman penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan guna mengidentifikasi pelaku."Kemarin (Senin) kita lakukan olah TKP lagi," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta Selasa.Argo mengatakan penyidik gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Kelapa Gading telah memeriksa 19 saksi.Pemeriksaan dilakukan terhadap saksi yang mendengar kejadian termasuk pedagang, petugas satpam dan tetangga Novel.Argo menuturkan polisi menganalisa dari keterangan beberapa saksi yang dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan di lokasi kejadian."Kita berharap saksi lain yang mengetahui jenis sepeda motornya, nomor polisi nanti kita cari," ujar Argo.Polisi perwira menengah itu juga berharap Novel segera pulih guna dimintai keterangan karena informasi dari korban akan signifikan untuk dikembangkan penyidik.Argo menyatakan penyidik juga akan mengetahui kehidupan rutin Novel namun sejauh ini korban belum dimintai keterangan.Sebelumnya, Novel disiram air keras yang diduga dilakukan dua orang pria tidak dikenal di jalan Deposito depan Masjid Al Ikhsan RT03/10 Kelapa Gading Jakarta Utara usai menjalani solat subuh pada Selasa (11/4) pukul 05.10 WIB.Akibat kejadian itu, Novel mengalami luka pada bagian wajah dan bengkak pada bagian kelopak mata kiri, sementara itu pelaku melarikan diri.(T.T014/T013)

Editor: Ruslan Burhani