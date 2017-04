"Guardians of the Galaxy Vol.2" mulai diputar di bioskop Indonesia

id

Guardians of the galaxy, Guardians of the Galaxy Vol.2

Jakarta (ANTARA News) - The Walt Disney Studios menghadirkan sekuel dari Marvel Studios, "The Guardians of the Galaxy Vol.2", yang siap menggebrak bioskop Tanah Air mulai hari ini, Rabu.Film tersebut membawa petualangan luar angkasa penuh aksi terbaru dari Peter Quill alias Star-Lord, serta kawanannya yang eksentrik dalam menjaga dan menyelamatkan alam semesta.Berlatarkan musik dari Awesome Mixtape #2, kisah kali ini berfokus pada dinamika para karakter Guardian, di mana masa lalu masing-masing karakter terungkap.Jika pada film sebelumnya para guardians berupaya untuk membentuk sebuah keluarga, "Guardians of the Galaxy Vol.2" lebih banyak berbicara tentang bagaimana cara menjadi sebuah keluarga."Film ini akan banyak menceritakan sisi-sisi lain dalam sebuah keluarga," kata James Gunn, sutradara "Guardians of the Galaxy Vol.2", dalam pernyataan resmi yang diterima ANTARA News."Jika film pertama banyak menceritakan hubungan Peter dan ibunya, film kedua akan mengisahkan hubungan Peter Quill dengan ayah biologisnya serta sosok-sosok lain yang juga dianggap ayah olehnya," sambung dia."Guardians of the Galaxy Vol.2" menampilkan jajaran aktris dan aktor terkemuka antara lain Chris Pratt, Zoe Zaldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillian, Pom Klementieff, serta Sylvester Stallon dan Kurt Russel.

Editor: Unggul Tri Ratomo