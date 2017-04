Ini tanggal tayang "Star Wars: Episode IX", "Indiana Jones" dan "Frozen 2"

id

star wars, frozen 2

Los Angeles (ANTARA News) - Disney mengumumkan pada Selasa (25/4) mereka telah menetapkan 24 Mei 2019 sebagai tanggal perilisan film garapan Colin Trevorrow "Star Wars: Episode IX" dan menunda peluncuran "Indiana Jones" selama satu tahun.Studio tersebut tak banyak memberi bocoran mengenai film kesembilan dari serial opera luar angkasa ikonis itu, kecuali bahwa Trevorrow menulis skenarionya dengan Derek Connolly, rekan penulisnya di "Jurassic World" dan sekuelnya mendatang.Para aktor dan aktris pendatang baru John Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver dan Oscar Isaac diperkirakan kembali membintangi film itu, dengan syuting kemungkinan dimulai pada 2018.Namun, bos Lucasfilm Kathleen Kennedy mengungkapkan di acara penggemar "Star Wars Celebration" di Orlando bulan ini bahwa mendiang Carrie Fisher tidak akan tampil sebagai Leia.Sekuel kelima dari film "Indiana Jones", yang belum diberi judul, diundur menjadi 10 Juli 2020, untuk memungkinkan film live-action "The Lion King" garapan Jon Favreau dirilis pada 19 Juli 2019.Sementara "Frozen 2" dijadwalkan rilis 27 November 2019, demikian AFP.(Baca juga: "Star Wars: The Last Jedi" tampilkan karakter baru perempuan

Penerjemah: Ida Nurcahyani

Editor: Heppy Ratna