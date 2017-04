Ribuan karangan bunga Ahok-Djarot sesaki balai kota Jakarta

id

Pilkada DKI, karangan bunga ahok djarot

Jakarta (ANTARA News) - Ribuan karangan bunga memenuhi areal kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Rabu.Ribuan karangan bunga tersebut ditujukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.Karangan bunga itu dikirimkan secara langsung oleh para pendukung Ahok-Djarot, baik perseorangan maupun kelompok.Pesan-pesan yang tertulis dalam karangan-karangan bunga itu, diantaranya berupa ucapan terima kasih atas kinerja Ahok-Djarot dan dukungan serta doa untuk keduanya."Sampai dengan hari ini, jumlah karangan bunga yang sudah diterima sudah sampai sekitar 1.200 buah," kata salah satu Pekerja Harian Lepas (PHL) di Balai Kota Saepulloh.Ucapan-ucapan yang tertera di karangan tersebut, antara lain "Terima Kasih Pak Basuki dan Pak Djarot telah memajukan Jakarta. Tetap semangat." Ada pula ucapan dalam Bahasa Inggris, yakni "Mr. Ahok and Mr. Djarot, may you keep shine like a diamond."Sampai dengan saat ini, karangan-karangan bunga masih terus berdatangan di Balai Kota. Karangan bungan itu sudah memenuhi seluruh areal Pendopo Balai Kota hingga ke trotoar.Seperti diketahui, KPU DKI Jakarta telah menetapkan dua pasangan Calon Gubernur dan Calon wakil gubenur DKI Jakarta yang lolos ke putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017, yaitu Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.Berdasarkan hasil sejumlah survei hitung cepat atau quick count, pasangan Anies-Sandi lebih unggul dari pasangan Ahok-Djarot. Sementara itu, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 akan dilakukan pada Oktober 2017.

Editor: AA Ariwibowo