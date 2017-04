Menteri penggerak investasi Sanyoto Sastrowardoyo tutup usia

id

sanyoto sastrowardoyo

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Periode 1993-1998 pada Kabinet Pembangunan VII, Sanyoto Sastrowardoyo, meninggal dunia pada usia 80 tahun pada Rabu (26/4) pukul 23.50 WIB di Rumah Sakit Medistra, Jakarta.Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan."Atas nama seluruh keluarga besar BKPM, saya menyampaikan turut berduka cita dan kehilangan sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," katanya dalam siaran pers BKPM, Kamis.Jenazah Sanyoto disemayamkan di rumah duka di Jalan Patra Kuningan Blok K IV No. 6, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, dan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Kamis siang.Sanyoto lahir di Purwokerto pada 31 Mei 1936 dan dikaruniai tiga anak. Ia dikenal sebagai penyuka fotografi dan penikmat musik klasik dan jazz, serta suka berenang dan main tenis dan golf.Pria yang lahir dari keluarga ningrat di Purwokerto itu menempuh pendidikan SMP and SMA di Yogyakarta sebelum belajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung (kini Institut Teknologi Bandung) sampai tingkat III.Pada 1958, ia melanjutkan pendidikan di bidang teknik elektro di University of Syracuse, New York, sampai lulus pada 1962 dengan gelar Master of Science.Sanyoto memulai karir di pemerintahan pada 1962 sebagai Kepala Seksi Pengujian dan Peneraan Produksi Teknik, Badan Pengujian Bahan-Bahan Departemen Perindustrian hingga menjadi Wakil Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal pada periode 12 Desember 1984-2 April 1988.Ia menjadi Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 2 April 1988 sampai 1 April 1993.Selanjutnya, status Badan Koordinasi Penanaman Modal ditingkatkan menjadi Menteri Penggerak Investasi/Kepala BKPM.Presiden Soeharto melantik Sanyoto pada 17 Maret 1993 untuk menakhodai BKPM. Jabatan tersebut diembannya hingga Presiden Soeharto lengser pada 1998.

Editor: Maryati