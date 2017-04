Lady Gaga undang fans jadi bagian film terbarunya

id

Lady Gaga, A Star is Born, penggemar lady gaga, Monster

Jakarta (ANTARA News) - Lady Gaga meminta penggemarnya untuk menjadi bagian dari film barunya dengan Bradley Cooper, "A Star is Born".Sang superstar memposting sebuah tweet undangan untuk semua Little Monster, sebutan bagi fans-nya, untuk menghadiri acara pengambilan gambar di Greek Theatre di Los Angeles pada 2 dan 3 Mei.Menurut situs Yunani, tiket dijual dengan harga 12 dolar AS per hari untuk menjadi penonton dalam sebuah adegan yang menggambarkan konser musik."Semua Monster yang menghadiri acara sebaiknya mengenakan denim dan sepatu bot, tinggalkan Stetson (topi merah muda yang dikenakan Gaga di "Joanne") dan tunjukkan dukungan Anda," tulis website itu.Hasil penjualan tiket akan disumbangkan kepada "Born This Way Foundation" milik Gaga. Peserta harus berusia 18 tahun atau lebih.Ponsel dan kamera tidak boleh digunakan selama pembuatan film berlangsung untuk mencegah penggunaan perangkat, demikian Billboard.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Jafar M Sidik