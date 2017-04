Polyplastics kembangkan DURAFIDE (R) PPS Grades terbaru dengan fitur tahan terhadap panas yang disempurnakan

id

Polyplastics kembangkan DURAFIDE (R) PPS Grades

AsiaNet 68300TOKYO, 26 April 2017 (Antara/Kyodo JBN-AsiaNet) --Polyplastics Co., Ltd. telah mengembangkan DURAFIDE (R) PPSterbaru, 6150T73 dan 6150T8, yang dilengkapi dengan teknologi termutakhir guna meningkatkan resistensi terhadap panas dari materi PPS yang padat dan berketangguhan tinggi.(Image:(PPS) adalah resin sangat tahan panas yang dikategorikan sebagai plastik rekayasa super. Materi ini memiliki berbagai keunggulan seperti retardansi terhadap api, properti mekanik, stabilitas dimensi, dan tahan terhadap zat kimia. Untuk memenuhi permintaan pasar, khususnya dari industri otomotif, kami telah mengembangkan PPSpadat dan berketangguhan tinggi yang dilengkapi dengan kemampuan resistensi terhadap panas.Sebelumnya, memang tidak mudah meningkatkan resistensi materi PPS terhadap panas menyeimbangkan kapabilitas lainnya. Pertama, tingkat konvensional dengan resistensi panas yang ditingkatkan akan menimbulkandalam jumlah besar, yang disebabkan oleh gas yang berasal dari, yang kemudian akan mengakibatkan meningkatnya frekuensi pemeliharaan cetakan logam. Kedua, tren reduksi penebalan dan berat menyebabkan meningkatnya persyaratan materi dengan tingkatyang lebih tinggi. Walaupun demikian, untuk meningkatkandan ketangguhan produk untuk memberikan sengatan panas mengakibatkan munculnya efek yang saling bertentangan dan sangat sulit untuk meraih keduanya dalam waktu bersamaan.Kini, Polyplastics telah mengembangkan DURAFIDE PPS 6150T73 dan 6150T8 yang mampu mengatasi segala tantangan diatas. DURAFIDE PPS 6150T8 memilikidan resistensi tinggi terhadap panas yang lebih baik, sedangkan DURAFIDE PPS 6150T73 memiliki keunggulan berupa resistensi terhadap panas yang lebih tinggi.Selain itu, keduanya terbukti memiliki karakteristik). Kedua material baru ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas konsumen, tak hanya di industri otomotif tapi juga di banyak industri, dengan membantu meningkatkan kebebasan untuk mendesain produk sekaligus mereduksi frekuensi pemeliharan cetakan logam. Polyplastics bukan sekedar pengembang teknologi material, tapi juga aktif terlibat di dalam pengembangan teknologi cetakan dan pengolahan. Selain itu, kami pun berencana untuk menghadirkan solusi baru yang menggabungkan teknologi cetakan dan pengolahan.Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi:DURAFIDE (R) adalah merek dagang terdaftar milik Polyplastics Co., Ltd. diJepang dan negara-negara lain.SUMBER: Polyplastics Co., Ltd.

