Amerika latin rugi miliaran dolar akibat kurang gizi dan kegemukan

PBB, New York (ANTARA News) - Satu studi PBB telah mendapati bahwa kurang gizi dan kegemukan telah membuat Amerika Latin menderita kerugian miliaran dolar AS."Dampak gabungan kurang gizi dan kelebihan berat/kegemukan, yang juga dikenal sebagai 'Double Burden of Malnutrition', menambah besar kerugian miliaran dolar AS bagi perekonomian Amerika Latin," kata satu studi oleh Komisi Ekonomi bagi Amerika Latin dan Karibia (ECLAC) dan Progam Pangan Dunia (WFP) pada Selasa (25/4).Gizi buruk, yang meliputi kurang gizi dan kelebihan berat/kegamukan, memilik dampak negatif yang besar pada penyakit dan angka kematian, produktivitas dan hasil pendidikan, kata studi itu, sebagaimana dilaporkan Xinhua.Kondisi tersebut mengakibatkan konsekuensi ekonomi yang sangat besar bagi individu, masyarakat dan negara yang terkena dampak, kata studi itu.(Uu.C003)

Editor: Heppy Ratna