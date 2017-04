Indonesia jajaki kerjasama dengan Suriname di bidang peternakan

id

KBRI Paramaribo; Indonesia; Suriname; Dominicus Supratikto; kerjasama bidang peternakan

Paramaribo, Suriname (Antara) - Pemerintah RI tengah menjajaki kerjasama dengan Pemerintah Suriname dalam bidang peternakan, dengan fasilitasi pendanaan dari Islamic Development Bank (IDB) melalui proyek “”.Penjajakan kerjasama di bidang inseminasi buatan pada hewan ternak tersebut ditandai dengan pelaksanaan kegiatanyang berlangsung sejak 21 April hingga 1 Mei 2017. Dalam kaitan ini, delegasi Indonesia dari Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari dan Kementerian Pertanian berkunjung ke Suriname untuk melakukan peninjauan lapangan dan studi kelayakan () pelaksanaan proyekDalam rangka, delegasi Indonesia bertemu dengan Menteri Pertanian, Peternakan dan Perikanan Suriname, Suresh Algoe, yang menyampaikan dukungan atas kerjasama konkret Indonesia dengan Suriname dalam berbagai teknologi pembangunan, pengetahuan dan produksi yang dibutuhkan, terlebih mengingat adanya hubungan khusus secara budaya antara Indonesia dan Suriname.Selanjutnya, rombongan melakukanyang dihadiri pihak pemerintah dan swasta pelaku industri peternakan di Suriname, untuk berbagi keahlian dan keberhasilan Indonesia dalam bidang peternakan dan inseminasi buatan, serta untuk memperoleh informasi kebutuhan Suriname dan peluang-peluang yang dapat dikerjasamakan.Pada kunjungan tersebut, delegasi Indonesia juga berkesempatan untuk melakukan peninjauan lapangan ke peternakan-peternakan di Suriname, salah satunya ke daerah Rust and Werk di mana 99% penduduk dan pekerja di sana merupakan masyarakat keturunan Jawa.Dengan jumlah penduduk yang sedikit yaitu sekitar 550 ribu jiwa dan luas wilayah yang besar, Suriname memiliki banyak potensi untuk pengembangan bidang peternakan. Kekurangan mereka antara lain masih kurangnya tenaga ahli serta infrastruktur inseminasi buatan, sehingga tingkat keberhasilan inseminasi buatan masih tergolong rendah.Duta Besar RI untuk Suriname, Dominicus Supratikto, menyambut baik dilaksanakannyayang merupakan langkah awal proyek. Hasildari delegasi Indonesia akan menjadi tolok ukur kelayakan pelaksanaan proyek tersebut ke depannya.Lebih lanjut, Dubes Supratikto mengharapkan bahwa proyek inseminasi buatan ini akan mendorong kerjasama ekonomi Indonesia dan Suriname yang selama ini lebih diwarnai kerjasama kultural sehingga nantinya akan terbuka peluang bisnis bagi perusahaan-perusahaan Indonesia di Suriname dan lebih luas lagi di negara-negara kawasan Karibia.Informasi lebih lanjut, hubungi:Bibid KuslandinuThird Secretary for Social and Cultural AffairsEmbassy of the Republic of IndonesiaVan Brussellaan 3, Uitvlugt, ParamariboTel: (+597) 431230, 431171, 439577Fax: 498234

