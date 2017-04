Wayne Rooney menerjemahkan kata "desas-desus"

id

Jakarta (ANTARA News) - Kapten Manchester United (MU) Wayne Rooney menerjemahkan dan membingkai kata "desas-desus" dengan menegaskan bahwa sejumlah anggapan yang beredar luas mengenai masa depan dirinya terbukti tidaklah benar.Rooney seakan hendak menggenapi pepatah yang menyebutkan bahwa desas-desus hanya berharga kalau disangkal di kemudian hari.Ia mengutarakan hal itu jelang laga Derbi Manchester antara Manchester City kontra Manchester United yang digelar di Etihad Stadium, Manchester, pada Kamis waktu setempat, atau Jumat dini hari, pukul 02.00 WIB. Pertandingan itu akan ditayangkan secara langsung oleh MNC TV.Rooney tidak ingin membodohi diri sendiri. Ia lebih ingin mengutarakan apa yang sedang terjadi terlebih mengenai kelanjutan masa depannya di Manchester United, sebagaimana dikutip dari laman Four Four Two.Sejumlah kalangan menyebut bahwa Rooney bersiap tinggalkan masa keemasan di atmosfer sepak bola dunia, khususnya di Old Trafford.Ia kemudian bertekad ingin membuktikan bahwa anggapan itu pada akhirnya keliru belaka, dan sebatas hembusan desas-desus. Laga pembuktiannya justru di pertanding Derbi Manchester pekan ini.Pencetak gol terbanyak di Timnas Inggris itu disebut-sebut segera angkat koper dari Old Trafford pada musim ini juga, karena masih belum pulih benar dari cedera.Rooney membayar keraguan publik dengan mencetak satu gol ketika Manchester United mengalahkan Burnley dengan skor 2-0 dalam laga Liga Inggris pekan ini. Pemain berusia 31 tahun itu seakan hendak memberi garansi kepada manajer Manchester United, Jose Mourinho.Mantan pemain Evertin itu mengatakan ia siap membela Manchester United dalam jangka waktu lebih panjang."Saya merasa bahwa saya mampu memberi penampilan berkualitas, dengan bermodal pengalaman bertanding selama ini agar klub mampu finis di empat besar klasemen. Saya siap memberi segudang pengalaman bagi masa depan klub," katanya sebagaimana dikutip dari Sky Sports jelang laga Derbi Manchester.Ketika ia ditanya kesiapannya turun bertanding dalam dua sampai tiga tahun ke depan, ia menjawab, "Ya, semampu saya. Boleh saja orang menyebutkn bahwa ada kendala usia. Saya sekarang berusia 31 tahun, belum terlalu tua juga. Tentunya, saya siap melakoni banyak laga.""Yang perlu saya lakukan hanya memberi bukti bahwa saya masih mampu bekerja keras. Dengan begitu, anggapan mereka keliru mengenai saya. Saya bekerja keras di setiap latihan, dan saya wajar menanti saat tampil.""Saya tahu persis bahwa saya cukup mampu tampil baik di sejumlah laga penting. Orang boleh-boleh saja punya pendapat, untuk itu saya hormati mereka, tetapi saya juga punya pendapat sendiri."Ketika Rooney menerjemahkan desas-desus maka ada dua jenis manusia. Pertama, mereka yang mencoba menang dengan berbagai cara. Kedua, mereka yang coba memenangkan argumentasi. Kedua jenis manusia ini tidak pernah sama.

