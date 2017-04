Hasil pertandingan Liga Spanyol Jumat dini hari tadi

id

Madrid (ANTARA News) - Sevilla dan Bilbao atau Athletic Club memenangi pertandingan Liga Utama Spanyol Jumat dini hari tadi, sedangkan Alaves dan Aibar berbagi poin sama setelah seri 0-0.Berikut hasil tiga pertandingan Liga Spanyol dini hari tadi, selain pertandingan sehari sebelumnya, dikutip dari Reuters:Athletic Club 2, Real Betis 1pendetak gol: Aritz Aduriz 53 penalti dan Iker Muniain 60 (Athletic), Ruben Castro 63 (Betis)Sevilla 2, Celta Vigo 1pencetak gol: Joaquin Correa 49 dan Wissam Ben Yedder 79 (Sevilla), Aspas 53 penalti (Celta)Kartu merah: Pablo Hernandez 56Alaves 0, Eibar 0Kartu merah: Asier Riesgo 26Deportivo Coruna 2, Real Madrid 6Valencia 2, Real Sociedad 3Leganes 3, Las Palmas 0Barcelona 7, Osasuna 1Atletico Madrid 0, Villarreal 1Granada CF 0, Malaga 2Sporting Gijon 1, Espanyol 1Jumat 28 April waktu setempatVillarreal vs Sporting GijonReal Sociedad vs Granada CFReal Madrid vs ValenciaLas Palmas vs Atletico MadridEspanyol vs BarcelonaMinggu, 30 April waktu setempatOsasuna vs Deportivo Coruna (10.00)Real Betis vs Alaves (14.15)Eibar vs Leganes (16.30)Celta Vigo vs Athletic Club (18.45)Senin, 1 MeiMalaga vs Sevilla (19.00)(H-RF/I015)

