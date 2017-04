Ahok akan lakukan ini dengan ribuan karangan bunga yang menumpuk

id

Jakarta (ANTARA News) - Ribuan karangan bunga yang dikirim ke Balai Kota DKI Jakarta sudah dipindahkan sebagian ke trotoar di depan bangunan tersebut, ada pula yang dialihkan ke Monas. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan tidak ada rencana untuk melarang orang untuk mengirim karangan bunga yang masih membanjiri kantornya."Kita tidak mau larang tutup," tutur Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat. "Itu kan bisa dijual, diambil orang. Nanti orang ngambil bisa jual kembali ke tukang bunga."Ahok menyebut ribuan karangan bunga yang memadati Balai Kota membuat tempat itu seakan jadi festival bunga tanpa ada pungutan biaya masuk. "Masyarakat menikmati, kan," imbuh dia.Hingga Jumat, ratusan warga masih mendatangi Balai Kota. Ada yang datang untuk berfoto bersama Ahok, ada pula yang sekadar ingin mengabadikan karangan-karangan bunga dengan tulisan unik.Salah satu gambar yang menjadi latar belakang berfoto warga adalah papan bergambar Mr. Bean yang diperankan Rowan Atkinson."Buat Pak Ahok & Pak Djarot Do You Like Tempe? Because Tempe Mu Di Sisiku I Feel So Lonely", demikian bunyi papan tersebut.(Baca juga: Hingga Jumat pagi ini Balai Kota DKI masih seperti situs wisata

