Jadwal siaran langsung sepak bola 28 April - 1 Mei 2017

Jakarta (ANTARA News) - Berikut jadwal siaran langsung sepak bola pada 28 April sampai dengan 1 Mei 2017:Madura United vs Mitra Kukar, pukul 15.00 WIB, tvOneSemen Padang vs Persipura Jayapura, pukul 18.30 WIB, tvOneBhayangkara FC vs PS TNI, pukul 15.00 WIB, tvOnePersib Bandung vs Sriwijaya FC, pukul 18.30 WIB, tvOneWest Brom vs Leicester City, pukul 21.00 WIB, beIN Sports 1Real Madrid vs Valencia, pukul 21.15 WIB, beIN Sports 2Wolfsburg vs Bayern Muenchen, pukul 23.30 WIB, Fox Sports 1PSM vs Persija, pukul 18.30 WIB, tvOneManchester United vs Swansea, pukul 18.00 WIB, beIN Sports 1Everton vs Chelsea, pukul 20.05 WIB, beIN Sports 1Tottenham Hotspur vs Arsenal, pukul 22.30 WIB, RCTI, beIN Sports 1Espanyol vs Barcelona, pukul 01.45 WIB, beIN Sports 2Torino vs Smapdoria, pukul 01.45 WIB, JakTVInter Milan vs Napoli, pukul 01.45 WIB, Trans7

