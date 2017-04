Korsel: Korut lakukan uji peluru kendali balistik, namun gagal

id

korut, uji peluru kendali, balistik, korsel, semenanjung korea

Seoul (ANTARA News) - Korea Utara melakukan uji peluru kendali balistik pada Sabtu dari daerah utara ibukota Pyongyang, namun tampaknya gagal, kata militer Korea Selatan tentang sikap negara terkucil itu, yang menentang tekanan kuat Amerika Serikat dan sekutunya, China.Perwira di Kepala Staf Gabungan Korea Selatan memastikan peluncuran peluru kendali tersebut, namun tidak memberikan keterangan lebih lanjut.Kantor berita Yonhap mengatakan bahwa peluru kendali tersebut tampaknya meledak beberapa detik setelah peluncuran.Uji tersebut dilakukan saat Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson memperingatkan PBB bahwa kegagalan mengekang program peluru kendali nuklir dan balistik Korea Utara dapat mengarah pada bencana.Presiden AS Donald Trump mengatakan dalam sebuah wawancara pada Kamis bahwa sebuah "konflik besar dan utama" dengan Korea Utara dimungkinkan terjadi terkait program peluru kendali nuklir dan balistik mereka.Trump memuji pemimpin China Xi Jinping karena telah berusaha dengan sangat keras untuk mengendalikan Pyongyang.Tapi kedua negara, China dan Rusia mengutuk ancaman kekuatan militer Washington pada pertemuan Dewan Keamanan PBB.Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan kepada 15 anggota dewan tersebut bahwa tidak hanya berpangku pada keterlibatan China untuk memecahkan masalah Korea Utara."Kunci untuk memecahkan masalah nuklir di semenanjung itu tidak hanya terletak di tangan pihak China," kata Wang kepada dewan tersebut.Ketegangan di Semenanjung Korea telah meningkat beberapa waktu terakhir, disebabkan oleh adanya latihan militer besar yang dilakukan oleh masing-masing kedua belah pihak dan dalam rangka Korea Utara merayakan sejumlah peringatan penting negaranya.Dalam unjuk kekuatan, Amerika Serikat mengirim kapal induk USS Carl Vinson ke semenanjung Korea, tempat ia akan bergabung dengan kapal selam nuklir USS Michigan, yang berlabuh di Korea Selatan, pada Selasa. Angkatan laut Korea Selatan mengatakan akan mengadakan pelatihan dengan pasukan AS. Demikian laporan Reuters.(Uu.Aulia/KR-AMQ/B002)

Editor: Tasrief Tarmizi