1.650 aparat gabungan amankan May Day di Karawang

id

may day, aparat gabungan, karawang

Karawang (ANTARA News) - Sebanyak 1.650 aparat gabungan akan mengamankan kegiatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di berbagai daerah sekitar Kabupaten Karawang, Jawa Barat."Ribuan personel itu akan disebar di sejumlah titik selama kegiatan May Day," kata Kabag Ops Polres setempat Kompol Prasetyo Purbo Nurcahyo, di Karawang, Sabtu.Ia mengatakan, untuk jajaran kepolisian dari Polres Karawang yang diturunkan mengamankan May Day mencapai 810 personel, sebanyak 300 personel TNI serta 150 personel dari Satuan Polisi Pamong Praja.Diturunkan pula petugas Pemadam Kebakaran Karawang dan petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan setempat.Untuk bantuan personel dari Polda Jabar sebanyak 460 personel, Sat Brimobda Polda Jabar 200 personel, Dalmas Polda Jabar 100 personel serta PHH Brimob 60 personel.Kapolres Karawang AKBP Andi Herindra mengatakan, dalam kegiatan May Day tahun ini Karawang menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang pengamanannya difokuskan, selain Bogor dan Purwakarta.Atas hal itu, ribuan personel yang akan bertugas selama May Day akan disebar di sejumlah titik kumpul massa yang telah ditentukan.

Editor: B Kunto Wibisono