Hasil pertandingan dan Klasemen Liga Spanyol

id

liga spanyol, barcelona, luis suarez

Madrid (ANTARA News) - Hasil pertandingan dan klasemen sementara Liga Spanyol (La Liga) setelah keseluruhan laga pada SabtuLas Palmas 0 vs Atletico Madrid 5Espanyol 0 vs Barcelona 3Real Madrid 2 vs Valencia 1Real Sociedad 2 vs Granada CF 1Jumat, 28 AprilVillarreal 3 vs Sporting Gijon 1Klasemen (main, menang, seri, kalah, memasukan, kemasukan, poin)1 Barcelona 35 25 6 4 104 33 812 Real Madrid 34 25 6 3 92 39 813 Atletico Madrid 35 21 8 6 65 25 714 Sevilla 34 20 8 6 60 40 685 Villarreal 35 18 9 8 52 28 636 Real Sociedad 35 19 4 12 54 48 617 Athletic Club 34 18 5 11 48 38 598 Eibar 34 14 9 11 52 45 519 Espanyol 35 13 11 11 45 47 5010 Alaves 34 11 12 11 32 40 4511 Celta Vigo 33 13 5 15 49 54 4412 Valencia 35 11 7 17 50 61 4013 Malaga 34 10 9 15 40 49 3914 Las Palmas 35 10 9 16 52 66 3915 Real Betis 34 10 7 17 37 53 3716 Deportivo Coruna 34 7 10 17 37 57 3117 Leganes 34 7 9 18 30 51 3018 Sporting Gijon 35 5 9 21 38 70 2419 Granada CF 35 4 8 23 28 74 20 degradasi20 Osasuna 34 3 9 22 35 82 18 degradasi(Gracenote/D011)

Editor: Ruslan Burhani