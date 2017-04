Agenda Jakarta hari ini, pameran budaya pop hingga otomotif

id

inacraft, iims, agenda jakarta

Jakarta (ANTARA News) - Jakarta akan diramaikan dengan beberapa kegiatan menarik pada penghujung April 2017 ini.Berikut lima di antaranya:1. Creators Super Fest 2017, ajang berkumpul kreator lokal, internasional maupun pecinta kultur pop diadakan di Grand Balroom Hotel Pullman Central Park pada 29-30 April.2. Pameran kerajinan Inacraft 2017 di hall Jakarta Convention Center (JCC).3. The Indonesia International Motor Show 2017, yang berlangsung di Jakarta Internasional Expo Kemayoran hingga 7 Mei 2017.4. Youth Islamic Festival "Inspiring Young Muslim In Action" di Masjid Istiqlal Jakarta, yang menampilkan sesi bincang-bincang, festival dan bazar hingga lomba Islamic stand up comedy serta marawis.