Presiden bertemu masyarakat Indonesia di Hong Kong

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan bertemu dengan ribuan masyarakat dan diaspora Indonesia di Hong Kong, Minggu.Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam siaran persnya, Presiden dan Ibu Negara tiba di Bandara Internasional Hongkong pada pukul 13.50 Waktu Setempat (WS) setelah menempuh penerbangan selama 3 jam dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Bandara Internasional Fransisco Bangoy, Davao, Filipina, Minggu 30 April 2017.Presiden disambut oleh Secretary of Innovation and Technology Nicholas Yang, Hon. ADC of the Chief Executive of Hong Kong To Cheuk-Pong dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok Soegeng Rahardjo.Dari bandara, Presiden dan Ibu Iriana didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi langsung menuju Asia World Expo Ground, Hong Kong untuk menemui bertemu ribuan masyarakat dan diaspora Indonesia.

Editor: Unggul Tri Ratomo