Polda siagakan 2.000 personel amankan "May Day"

hari buruh, mayday, polda diy, akbp yulianto

Yogyakarta (ANTARA News) - Kepolisian Derah Istimewa Yogyakarta akan menyiagakan sebanyak 2.000 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan para pekerja dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau "May Day" pada 1 Mei 2017."Lebih dari 2.000 personel kami siagakan untuk mengamankan May Day besok," kata Kepala Bidang Humas Polda DIY AKBP Yulianto di Yogyakarta, Minggu.Menurut dia, penempatan personil tersebut untuk mengantisipasi, mencegah dan mengamankan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama kegiatan hari buruh sedunia tersebut."Pengamanan akan lebih ditekankan kepada personel di Polres masing-masing kebupaten," kata dia.Ia mengatakan peringatan "May Day" di DIY diselenggarakan di sejumlah lokasi di lima kabupaten/kota antara lain dalam bentuk seminar dan senam. Sementara di Yogyakarta, peringatan "May Day", selain diselenggarakan dalam bentuk senam dan jalan sehat juga dilakukan dalam bentuk aksi damai mulai Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta.Kendati tidak ada larangan untuk melakukan aksi di jalan, Yulianto berharap agar para peserta aksi dapat menjaga keamanan, ketertiban dan keamanan bersama."Kami juga berharap tidak ada sweeping atau mengajak buruh lainnya untuk melakukan tindakan yang kontraproduktif," kata dia.(T.L007/N005)

Editor: Ruslan Burhani