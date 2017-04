id

liga prancis, as monaco

Paris (ANTARA News) - Berikut hasil dan klasemen liga Prancis pada Minggu waktu setempat.Dijon FCO 0 vs Girondins Bordeaux 0Nice 3 vs Paris St Germain 1Caen 1 vs Olympique Marseille 51 Monaco 34 26 5 3 95 29 832 Paris St Germain 35 25 5 5 72 26 80-------------------------3 Nice 35 22 11 2 59 29 77-------------------------4 Olympique Lyon 34 18 3 13 68 42 575 Girondins Bordeaux 35 15 11 9 49 39 56-------------------------6 Olympique Marseille 35 15 10 10 53 39 55-------------------------7 St Etienne 34 12 13 9 38 30 498 Nantes 35 13 9 13 34 47 489 Stade Rennes 35 10 14 11 32 39 4410 En Avant de Guingamp 35 12 8 15 40 49 4411 Lille 35 12 7 16 37 41 4312 Toulouse 35 10 12 13 36 39 4213 Montpellier HSC 35 10 9 16 47 60 3914 Angers SCO 35 11 6 18 35 48 3915 Metz 35 10 9 16 36 70 3916 FC Lorient 35 10 4 21 42 66 3417 Dijon FCO 35 7 12 16 44 54 33-------------------------18 Caen 35 9 6 20 34 63 33-------------------------19 AS Nancy-Lorraine 35 8 8 19 26 46 3220 Bastia 34 7 10 17 27 48 31(Gracenote/A020)

Editor: Ruslan Burhani