Hasil dan Klasemen Liga Italia

Roma (ANTARA News) - Berikut hasil dan klasemen pertandingan liga Italia pada Minggu waktu setempat.AS Roma 1 vs Lazio 3Bologna 4 vs Udinese 0Cagliari 1 vs Pescara 0Crotone 1 vs AC Milan 1Empoli 1 vs Sassuolo 3Genoa 1 vs Chievo Verona 2Inter Milan 0 vs Napoli 1Palermo 2 vs Fiorentina 01 Juventus 34 27 3 4 70 22 842 AS Roma 34 24 3 7 75 31 75-------------------------3 Napoli 34 22 8 4 78 35 74-------------------------4 Lazio 34 20 7 7 63 39 67-------------------------5 Atalanta Bergamo 34 19 7 8 58 39 64-------------------------6 AC Milan 34 17 8 9 51 38 59-------------------------7 Inter Milan 34 17 5 12 63 43 568 Fiorentina 34 15 10 9 55 47 559 Torino 34 12 13 9 64 55 4910 Sampdoria 34 12 10 12 42 42 4611 Udinese 34 12 7 15 43 48 4312 Cagliari 34 12 5 17 47 64 4113 Chievo Verona 34 12 5 17 38 53 4114 Sassuolo 34 11 6 17 45 53 3915 Bologna 34 10 8 16 35 49 3816 Genoa 34 7 9 18 33 59 3017 Empoli 34 7 8 19 23 54 29-------------------------18 Crotone 34 6 7 21 29 54 2519 Palermo 34 4 7 23 29 73 1920 Pescara 34 2 8 24 32 75 14-------------------------(Gracenote/A020)

Editor: Ruslan Burhani