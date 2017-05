Sawah petani kekeringan akibat pengerukan Galian C

Dampak Galian C. Warga mandi di sungai yang sudah melebar akibat Galian C, di Koto Buruak, Lubuk Alung, Kab.Padangpariaman, Sumatera Barat, Jumat (1/1/2016). Pasca dihentikannya aktifitas penambangan Galian C yang sudah meresahkan masyarakat setempat karena mengancam lingkungan, warga berharap dilakukan normalisasi sungai. (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)