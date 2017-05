Chelsea tentukan gelar juara pada Jumat ini

Jakarta (ANTARA News) - Chelsea akan memastikan gelar juara Liga Utama Inggris jika berhasil mengalahkan West Bromwich Albion pada pertandingan pekan ke-36 yang akan digelar pada Jumat (12/5) waktu Inggris atau Sabtu pagi waktu Indonesia.Dilihat dari tabel klasemen sementara Liga Inggris, Chelsea berada di puncak klasemen dengan perolehan 84 poin, unggul tujuh angka dari Tottenham Hotspur di posisi kedua dengan tiga pertandingan tersisa.Artinya, jika Chelsea berhasil mengalahkan West Bromwich, maka selisih poin menjadi 10 angka sehingga tidak mungkin dikejar Tottenham dalam tiga laga (maksimal 9 poin).Di sisi lain, jika Chelsea terpeleset dan Tottenham berhasil mengalahkan Manchester United pada Minggu. Maka penentuan gelar juara akan terjadi pada pertandingan pekan ke-37 atau pekan depan.Chelsea terakhir kali menjadi juara Liga Utama Inggris pada 2015 di bawah asuhan pelatih Jose Mourinho. Sedangkan Tottenham pada musim lalu berada di posisi ketiga, di bawah Arsenal dan Leicester yang menjadi juara.Everton vs WatfordWest Bromwich Albion vs ChelseaManchester City vs Leicester CityBournemouth vs BurnleyMiddlesbrough vs SouthamptonSunderland vs Swansea CityStoke City vs ArsenalCrystal Palace vs Hull CityWest Ham United vs LiverpoolTottenham Hotspur vs Manchester United

Editor: B Kunto Wibisono