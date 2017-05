Tokyo (ANTARA News) - Kurs dolar AS jatuh di bawah garis 114 yen pada awal perdagangan Rabu di Tokyo, setelah mencapai level tertinggi dua bulan semalam (Selasa) di New York.Menurut Xinhua, ketika pasar dibuka, dolar AS berada pada posisi 113,69-71 yen dibandingkan dengan 113,95-114,05 yen di New York, serta 113,63-64 yen pada Selasa di Tokyo pada pukul 17.00 waktu setempat.Euro, sementara itu, berada di 1,0885-0889 dolar dan 123,78-82 yen dari sebelumnya 1,0868-0878 dolar dan 123,92-124,02 yen di New York, serta 1,0923-0924 dolar dan 124,12-16 yen pada perdagangan Selasa (9/5) sore di Tokyo.(A026)

Editor: Unggul Tri Ratomo