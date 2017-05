Bandara Supadia Pontianak "soft launching" awal Juni

Pontianak (ANTARA News) - Manager Operasional dan Servis Angkasa Pura II Cabang Pontianak, Zulbrito Radikar mengatakan, pihaknya menargetkan pada Juni 2017 Bandara Internasional Supadio Pontianak sudah peluncuran awal ()."Kami berusaha sekuat mungkin insya Allah ditargetkan akhir Mei ini atau paling lambat awal Juni 2017 kita melakukanBandara Internasional Supadio Pontianak.tersebut kita menyebutnya operasi minimal. Nanti sebelum Lebaran kita harap semua sudah siap," ujarnya di Pontianak, Kamis.Zulbrito menambahkan untuk peluncuran awal dilakukan oleh maksimal di tingkat menteri. Kemudian untuk peluncuran resmi () direncanakan baru Presiden RI Joko Widodo."Kita rencanakan untukitu sebelum Lebaran dan Pak Presiden yang rencananya akan me-Bandara Internasional Supadio Pontianak," papar dia.Ia menyebutkan dalam satu tahun ini, frekuensi penerbangan dan jumlah maskapai yang ada di Supadio Pontianak terus meningkat secara signifikan."Kita satu tahun belakangan melayani 80 penerbangan per hari dan saat ini sudah cukup pesat yakni mencapai 114 penerbangan per hari," kata dia.Ia menambahkan untuk rute penerbangan juga, saat ini sudah banyak lansung tanpa transit. Ia mencontohkan seperti Pontianak-Balikpapan, Pontianak-Batam, Pontianak-Bandung, dan Pontianak-Solo. Bahkan menurutnya bukan hanya penerbangan domestik saja namun juga sudah ada penerbangan internasional."Pada 5 Juni 2017 nanti Pontianak akan ada rute Pontianak - Kuala Kumpur, Pontianak - Khucing dan Insya Allah pada November juga akan ada rute penerbangan Pontianak - Singapura dari beberapa maskpai," ujarnya.Zulbrito menerangkan saat ini untuk layanan penumpang di Supadio Pontianak per hari sudah mencapai rata - rata delapan ribu."Namun jika sudahnanti bisa mencapai kisaran 10 ribu per hari. Kita dari bandara siap melayani dan membuat kenyamanan dalam perjalanan baik dari dan ke Kalbar," jelasnya.Ia mengatakan bahwa dengan hadirnya banyak maskapai baik dari perusahaan dalam maupun luar negeri dengan beberapa rute dan frekuensi penerbangan yang cukup banyak dapat memudahkan mobilitas orang dan barang dari suatu daerah ke daerah lainnya."Kita bersyukur saat ini bandara kita telah luar biasa baik dari infrastruktur dan lainnya. Dengan hadirnya bandara ini tentu membantu selain mobilitas barang dan orang juga mendongkrat pertumbuhan ekonomi dan lainnya," kata dia.

Editor: Fitri Supratiwi