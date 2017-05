Filipina berminat pesan kapal rumah sakit Indonesia

Sejumlah prajurit Angkatan Laut Filipina mengamati Kapal Perang Strategic Sealift Vessel pesanan The Department Of National Defense Armed Forces Of Philippines saat pelepasan kapal itu di Dermaga Divisi Kapal Niaga PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (2/5/2017). Kapal yang memiliki panjang 123 meter, lebar 21 meter, berkapasitas 621 penumpang, berbobot 7.200 ton dan mampu bertahan di lautan selama 30 hari tersebut diproduksi atas hasil lelang Internasional yang diadakan Kementerian Pertahanan Filipina pada 2014 silam. (ANTARA/Zabur Karuru)