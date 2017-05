Polres Singkawang peringati Israk Miraj

Pontianak (ANTARA News) - Waka Polres Singkawang, Kompol Dhani Catra Nugraha mengajak anggota Polri di jajarannya untuk mencontoh suri tauladan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polisi."Peringatan Israk Miraj kali ini mengangkat tema Menuntun insan mandiri untuk beribadah dengan khusyuk guna penguatan jati diri Polri yang profesional, modern dan terpercaya," kata Dani, saat menghadiri kegiatan Israk Miraj Nabi Muhammad SAW 1438 H di Musholla Nurul Adlan, Polres Singkawang, Kalbar, Kamis.Kegiatan Israk Miraj yang mendatangkan pentausiyah dari Kemenag Kota Singkawang tersebut, dihadiri Para Kabag, Kasat, Kasubbag, Kasi, Kapolsek Jajaran, KBO, Kanit, Personel Polsek Jajaran Polres Singkawang dan ASN Polres Singkawang serta Bhayangkari Polres Singkawang.Dhani berpesan, agar dalam peringatan Israk Miraj Nabi Muhammad SAW ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT serta dapat menjalankan tugas dengan ikhlas tanpa merasa terbebani.Sementara H Jahri dalam thausiyahnya menyampaikan, tentang makna yang terjadi dalam peristiwa Israk dan Miraj Nabi Muhammad SAW karena peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang sangat luar biasa dimana Allah SWT memberikan perintah langsung kepada Nabi Muhammad SAW."Peringatan Israk dan Miraj adalah merupakan peristiwa yang sangat luar biasa dalam sejarah Islam yang berkenaan dengan sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama yang mulia ini yang telah diridhai Allah SWT," katanya.Dikatakannya, bahwa Allah mempunyai tujuan dalam menjalankan Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk menampakkan kebenaran dari ayat-ayat Al Quran."Maka ketika terjadi Israk Miraj Allah menampakkan kebenaran dari ayat-ayatnya yang telah diturunkannya kepada Rasulullah SAW," ujarnya.Kemudian, mengingat tidak lama lagi umat Islam akan menghadapi bulan suci Ramadhan, dia meminta agar umat Islam dapat mempersiapkan diri menuju bulan yang pernuh berkah itu.(U.KR-RDO/N005)

Editor: Ruslan Burhani