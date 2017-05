Mitra Kukar siap ladeni tuan rumah Persija

Samarinda (ANTARA News) - Kesebelasan Mitra Kukar tidak bisa santai setelah mengalahkan Bali United karena harus langsung menyiapkan diri menuju Stadion Patriot Bekasi, Jawa Barat, untuk meladeni tuan rumah Persija Jakarta pada pertandingan lanjutan kompetisi Liga 1, Minggu.Pelatih Mitra Kukar Jafri Sastra dihubungi di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kaltim, Kamis, mengatakan, timnya akan bertolak menuju Jakarta pada Jumat (12/5) pagi sebagai persiapan melakoni pertandingan ke-6 dengan membawa sebanyak 20 pemain."Ada 20 pemain yang kita bawa, termasuk dua pemain asing yang tidak main menghadapi Bali United, yakni Inkyun Oh dan Jorge Gotor," kata Jafri Sastra.Sedangkan dua pemain asing lainnya yakni Marclei Cesar Santos dan Mohammed Sissoko tetap menjadi pilihan untuk masuk dalam tim utama Mitra Kukar."Keduanya sudah menunjukkan adaptasi yang luar biasa untuk tim, meski belum menemukan penampilan terbaiknya, baik Sissoko maupun Marclei sudah punya kontribusi untuk tim," jelasnya.Pada Rabu (10/5) malam, tim berjuluk Naga Mekes itu sukses meraih poin maksimal dengan menundukkan Bali United 2-1. Kemenangan itu menjadi modal penting bagi Bayu Pradana dan kawan-kawan untuk melawat ke markas Persija.Saat melawan Persija nanti, Mitra Kukar tidak bisa memainkan penjaga gawang utama Geri Mandagi karena mengalami cedera otot tendon ketika laga menghadapi Bali United."Untuk penjaga gawang kita bawa dua orang, yakni Joko Ribowo dan Riki Pambudi. Saya lihat dalam sesi latihan terakhir siapa yang lebih siap diturunkan," imbuh Jafri.Sama seperti laga tandang sebelumnya, pelatih asal Padang, Sumatera Barat, itu tetap menargetkan poin, meskipun Mengetahui kualitas Persija tidak bisa diremehkan.Jafri Sastra menambahkan, para pemainya mulai menunjukan perkembangan yang positif dalam tiga laga terakhir."Minimal ada poin yang bisa kita bawa pulang dan kami akan berusaha," tegasnya.Data yang diperoleh dari manajemen tim Mitra Kukar mencatat ke-20 pemain yang dibawa ke Bekasi, meliputi Joko Ribowo, Riki Pambudi (pg), Saepuloh Maulana, Seftia Hadi, Jorge Gotor, Wiganda Pradika, Abdul Gamal, M Rizky Ramadhan, Zikri Akbar, Bayu Pradana M Sissoko, Dhika Pratama, M Bahtiar, Oh In Kyun, Anindito Wahyu, Septian David Maulana, Yogi Rahadian, Hendra Adi Bayauw, Marclei Cesar Chaves Santos, dan Aldino Herdianto.

