Perjalanan Manchester United dan Ajax mencapai final Liga Europa

Jakarta (ANTARA News) - Manchester United dan Ajax akan saling mengalahkan pada partai puncak Liga Europa yang akan digelar di Stockholm, Swedia, pada 24 Mei 2017.Manchester United memulai kiprahnya di Liga Europa musim kompetisi 2017 dari grup A babak penyisihan grup bersama Fenerbahce, Feyenoord dan Zorya. Saat itu Manchester United lolos sebagai runner-up grup A mengumpulkan 12 poin, selisih satu angka dari pemuncak klasemen grup A Fenerbahce.Pada babak 32 besar, Manchester United menyingkirkan Sainte Etienne dengan keunggulan agregat 4-0. Pasukan Jose Mourinho itu menang 0-1 di Prancis dan kembali menang dengan skor 3-0 di Old Trafford lewat hattrick Zlatan Ibrahimovic.Manchester United menyingkirkan klub Rusia, FC Rostov, dengan agregat 2-1 pada babak 16 besar. Sedangkan di perempatfinal, MU mengalahkan klub Belgia Anderlecht dengan skor agregat 3-2 hasil bermain imbang 1-1 pada leg pertama dan menag 2-1 di Old Trafford.Di semifinal, MU pun menyudahi perlawanan Celta Vigo dengan skor agregat 2-1 setelah melalui pertandingan yang cukup ketat pada leg kedua dimana Celta mampu menahan MU 1-1 di Old Trafford.Lawan MU di final adalah Ajax yang tergabung dalam grup G pada babak penyisihan bersama Celta Vigo. Ajax keluar sebagai juara grup G, sementara Celta Vigo di peringkat kedua.Pada babak penyisihan 32 besar Ajax mendepak Legia Warsawa dengan keunggulan agregat 1-0. Di babak 16 besar, Kasper Dolberg dan kawan-kawan menyingkirkan FC Koebenhavn dengan skor agregat 3-2.Ajax menyudahi perlawanan klub Jerman, Schalke, dengan skor agregat 4-3 di mana Ajax memastikan kemenangan lewat babak tambahan pada pertandingan leg kedua yang berakhir 3-2.Ajax bersusah payah untuk lolos ke final setelah dikalahkan Lyon 3-1 pada leg kedua semifinal, namun pasukan Peter Bosz itu berhasil lolos berkat kemenangan agregat (5-4).Manchester United 3 - 0 Saint-EtienneSaint-Etienne 0 - 1 Manchester UnitedLegia Warszawa 0 - 0 AjaxAjax 1 - 0 Legia WarszawaFC Rostov 1 - 1 Manchester UnitedManchester United 1 - 0 FC RostovFC Koebenhavn 2 - 1 AjaxAjax 2 - 0 FC KoebenhavnAnderlecht 1 - 1 Manchester UnitedManchester United 2 - 1 AnderlechtAjax 2 - 0 SchalkeSchalke 3 - 2 AjaxCelta Vigo 0 - 1 Manchester UnitedManchester United 1 - 1 Celta VigoAjax 4 - 1 LyonLyon 3 - 1 Ajax

