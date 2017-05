Lima berita menarik kemarin, di antaranya soal kondisi ruang tahanan Ahok

Jakarta (ANTARA News) - Berbagai peristiwa menarik terjadi bertepatan pada hari Waisak kemarin. ANTARA News merangkum lima berita kemarin yang masih layak dibaca hari ini:













Ratusan umat Buddha di Vihara Giri Manggala, Desa Alasangker, Kabupaten Buleleng, Bali, merayakan Hari Suci Waisak dengan berbalut budaya dan tradisi Bali.













Laman media Tempo.co diretas seseorang yang belum diketahui identitasnya, semalam. Walau akhirnya laman itu bisa diakses publik kembali pagi ini, muncul pertanyaan mengapa laman itu bisa teretas?













Meniti karir di Hollywood bukan impian semu, dengan perlahan tapi pasti orang-orang berbakat di Tanah Air sudah menampakkan taringnya untuk bersaing di Hollywood.





Sebut saja Joe Taslim yang muncul di film "Fast and Furious 6" dan "Star Trek Beyond", begitu pula dengan Iko Uwais, Cecep Arif Rahman dan Yayan Ruhian yang tampil di film "Star Wars: The Force Awakens".





Salah satu yang sedang berjuang meniti karir di industri perfilman Hollywood adalah Savira Windyani Putri (19).













Kabag Ops Korps Brimob Kombes Pol Waris Agono menegaskan saat ini Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berada sendirian di dalam ruang tahanan.





Dalam ruang yang memiliki luas 2x3 meter itu, tersedia toilet dan alas untuk tidur.





"WC ada, alat untuk tidur ada, sendirian, ruangannya 2x3 (meter)," ujar Waris kepada awak media di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis.











Aktor senior Roy Marten bersama Dwi Yan dan Sys NS tampak mendatangi Mako Brimob Kelapa Dua, Depok siang ini.





Sekitar pukul 14.23 WIB mereka tiba di Mako Brimob dengan menaiki mobil. Namun, hanya berjarak beberapa meter setelah melewati pintu gerbang, Roy dan Sys keluar dari mobil dan berbincang dengan petugas yang berjaga saat itu.









