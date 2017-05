Harga bahan pokok di Jember merangkak naik

Jember (ANTARA News) - Harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Jember, Jawa Timur perlahan-lahan mulai naik menjelang dua pekan sebelum datangnya bulan suci Ramadhan."Beberapa komoditas bahan pokok mulai naik seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam ras yang kenaikannya cukup signifikan selama beberapa hari terakhir," kata Samik salah seorang pedagang di Pasar Tanjung Jember, Jumat.Harga beras mengalami kenaikan sekitar Rp100 per kilogram dari Rp10.000 menjadi Rp10.100 per kilogram, gula pasir naik dari Rp12.500 menjadi Rp12.700 per kilogram, minyak goreng tanpa merk dari Rp11.000 menjadi Rp11.300 per kilogram, dan telur ayam ras dari Rp18.000 menjadi Rp20.500 per kilogram."Hampir setiap tahun kenaikan selalu terjadi menjelang Ramadhan, sehingga kemungkinan harga komoditas bahan pokok lainnya juga akan naik secara perlahan-lahan," tuturnya.Menurutnya permintaan sejumlah komoditas bahan pokok cenderung meningkat menjelang Ramadhan, sedangkan pasokan biasanya stabil, sehingga hal tersebut yang menyebabkan harga bahan pokok naik."Banyak konsumen yang membuat menu buka puasa dengan sesuatu yang manis-manis, sehingga konsumsi gula di pasaran juga meningkat," ujarnya.Sementara Kasi Pengembangan Usaha dan Promosi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember Eko Wahyu Septantono mengatakan kenaikan yang cukup tajam terjadi pada komoditas telur ayam ras."Harga telur ayam ras sepekan lalu sebesar Rp18.000 per kilogram dan perlahan-lahan merangkak naik menjadi Rp20.500 per kilogram karena permintaan konsumen yang cukup tinggi," tuturnya.Berdasarkan pemantauan petugas pencatat harga di Pasar Tanjung, harga beras Bengawan Rp10.000 per kilogram, beras Mentik Rp10.800 per kilogram, beras IR 64 sebesar Rp9.000 per kilogram.Meskipun pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas gula pasir sebesar Rp12.500 per kilogram dan minyak goreng sebesar Rp11.000 per kilogram, namun di beberapa pasar tradisional terpantau harga tersebut melebihi HET.Di Pasar Kebonsari, Pasar Tanjung dan Pasar Kreongan terpantau harga gula pasir dan minyak goreng mulai naik dan melebihi HET per Jumat ini, namun pasokan sejumlah komoditas tersebut dipastikan cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.Baca juga: ( Polda Metro Jaya pantau penimbunan sembako jelang Ramadhan

Editor: B Kunto Wibisono