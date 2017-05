Indeks Nikkei-225 terkoreksi 77 poin

Tokyo (ANTARA News) - Saham-saham Tokyo ditutup melemah pada Jumat karena kerugian di Wall Street semalam menekan sentimen pasar, sementara yen yang relatif kuat terhadap dolar AS juga membebani para eksportir.Indeks Nikkei-225 di Bursa Efek Tokyo kehilangan 77,65 poin atau 0,39 persen dari penutupan Kamis (11/5) menjadi 19.883,90 poin, sementara indeks Topix yang lebih luas dari seluruh saham di papan utama turun 6,15 poin atau 0,39 persen ditutup pada 1.580,71 poin.Saham-saham yang terkait dengan logam non besi, real estat dan peralatan transportasi termasuk di antara yang paling banyak mengalami penurunan, dengan jumlah saham jatuh melebihi jumlah yang menguat sebesar 1.140 terhadap 734 di papan utama.Volume perdagangan di papan utama mencapai 2.248,62 juta saham, naik dari volume Kamis (11/5) sebanyak 2.292,02 juta saham, dengan nilai transaksi pada hari perdagangan terakhir pekan ini mencapai 2.964,5 miliar yen (26,05 miliar dolar AS), demikian Xinhua melaporkan.(UU.A026)

Editor: Suryanto