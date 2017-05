Presiden lantik 5 gubernur-wakil gubernur

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo melantik 5 pasang gubernur dan wakil gubernur dari Papua Barat, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat dan Gorontalo serta Wakil Gubernur Riau."Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur dan wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD Negara RI 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada masyarakat, nusa dan bangsa," kata Presiden Joko Widodo saat memimpin sumpah jabatan di Istana Negara Jakarta, Jumat.Sumpah jabatan dihadiri juga oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Istri Wakil Presiden Mufidah Jusuf Kalla, Presiden ke-3 BJ Habibie, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR Setya Novanto, para menteri Kabinet Kerja serta berbagai pemimpin lembaga negara lainnya.Setelah melakukan sumpah jabatan, 11 orang pejabat negara itu lalu menandatangani berita acara sumpah jabatan dilanjutkan dengan menerima ucapan selamat dari Presiden serta tamu negara lainnya.Kelima pasang gubernur dan wakil gubernur itu adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat 2017-2022 Dominggus Mandacan-Mohammad Lakotani, Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung 2017-2022 Erzaldi Rosman-Abdul Fatah, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017-2022 Wahidin Halim dan Andika Hazrumy, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 2017-2022 Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar serta Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo 2017-2022 Rusli Habibie-Idris Rahim. Sedangkan Wakil Gubernur Riau hingga 2019 adalah Wan Thamrin Hasyim.Kelimanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 46 dan No 50 tahun 2017 tertanggal 27 April dan Keppres No 52 p, No 53 p, No 54 p dan No 55 p tahun 2017 tertanggal 10 Mei 2017.Pasangan Dominggus-Lakotani pada pilkada Papua Barat unggul sebanyak 305.308 suara atau 58,2 persen dari pasangan Malak-Hindom yang mendapat 137.484 suara dan pasangan Irene-Manaray yang memperoleh 78.236 suara.Sedangkan pasangan Rozman dan Fatah mendapatkan suara tertinggi dalam pilkada Bangka Belitung dengan perolehan 213.445 suara atau 38,1 persen dari total suara.Selanjutnya pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy yang juga anak dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief.Perolehan suara Rano-Embay dalam pilkada Banten adalah 2.321.323 suara, sedangkan perolehan suara Wahidin-Andika 2.411.213 suara, sehingga perbedaan perolehan suaranya adalah 89.890 suara atau sebesar 1,90 persen.Pasangan Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni mendapatkan 244.763 suara dalam pilkada Sulawesi Barat mengungguli 2 pasangan calon lainnya.Sedangkan pasangan Rusli Habibi dan Idris Rahim yang diusung Partai Golkar dan Demokrat memperoleh 326.131 suara atau 50,65 persen.Wakil Gubenur Riau Wan Thamrin Hasyim yang terpilih dalam rapat paripurna DPRD Riau pada 25 April 2017.

Editor: Ruslan Burhani