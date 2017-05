Kondisi badak Delilah di Way Kambas baik

Lampung Timur (ANTARA News) - Kondisi badak betina "Delilah" berusia setahun yang dilahirkan induknya di suaka badak sumatera Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, kini dalam kondisi baik dan tumbuh normal.Menurut drh Zulfi Arsan, dokter perawat badak Delilah di Suaka Rhino Sumatera TNWK, Lampung Timur, Jumat, mengatakan badak Delilah semenjak dilahirkan 12 Mei 2016 lalu menunjukkan perkembangan yang cukup baik."Perkembanganya cukup baik semenjak dilahirkan tidak ada penyakit yang membahayakannya," ujar Zulfi.Menurut dia, berat badan Delilah juga terus bertambah setiap harinya.Zulfi menyebutkan berat badan badak Delilah saat ini mencapai 400 kg."Berat badannya terus bertambah, setiap harinya bertambah 1 kg, saat dilahirkan beratnya cuma 25 kg dan sekarang hampir 400 kg, pasnya 395 kg," kata Zulfi lagi.Delilah adalah anak badak sumatera bercula dua (Dicerorhinus sumatrensis) di Suaka Rhino Sumatra (SRS) Taman Nasional Way Kambas, Lampung yang mendapatkan ucapan selamat ulang tahun pada peringatan satu tahun kelahirannya, 12 Mei 2017.Delilah adalah anak kedua dari perkawinan badak jantan "Andalas" dan badak betina "Ratu" pada 12 Mei 2016 lalu. Nama Delilah panggilan resmi spesies langka di dunia ini merupakan pemberian dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo.Yayasan Badak Indonesia (YABI) menggelar Perayaan Satu Tahun Kelahiran Delilah dan Soalisasi Perluasan Sarana dan Prasarana Suaka Rhino Sumatra (SRS) Taman Nasional Way Kambas (TNWK) di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Jumat (12/5).Perayaan satu tahun Delilah dihadiri Direktur YABI Widodo Sukohadi Ramono, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Dr Ir Agus Justianto, Kepala Balai TNWK Subakir, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Budiharto, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung Timur Almaturidi, dan beberapa tamu undangan lainnya.Ucapan selamat ulang tahun kepada Delilah dituliskan pada sebuah baner putih yang diletakkan tidak jauh dari kandangnya. Ucapan ulang tahun itu di antaranya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menulis ucapan "Delilah cantik, semoga jadi badak produktif, melestarikan badak sumatera di Indonesia".Staf Ahli Mentri KLHK Bdang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Dr Ir Agus Justianto menulis ucapan "Semoga Delilah sehat, panjang umur cepat punya adik lagi dan jadi ibu".Kepala Balai TNWK Ir Subakir menulis ucapan, "Selamat ultah, panjang umur, selamat menjadi induk yang baik dan dapat memberikan anak yang banyak"."Happy birthday Delilah, you are a symbol of hope sumatran rhinos, heres to many more babies" #TeamRhino, IRF.Drh Reva di SRS Way Kambas mengucapkan pula, "Selamat ulang tabun cah ayu, selalu sehat ya mudah-mudahan bisa ketemu Samson di kemudian hari".

