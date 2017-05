Gol Barkley kunci kemenangan Everton atas Watford

Ringkasan pertandingan-pertandingan Liga Inggris pada Jumat:



West Bromwich Albion 0

Chelsea 1 Michy Batshuayi 82

Babak pertama: 0-0



- - -



Everton 1 Ross Barkley 56

Watford 0

Babak pertama: 0-0



- - -



Jadwal pertandingan selanjutnya (waktu dalam GMT):



Sabtu, 13 Mei



Manchester City vs Leicester City (11.30)



Bournemouth vs Burnley (14.00)



Middlesbrough vs Southampton (14.00)



Sunderland vs Swansea City (14.00)



Stoke City vs Arsenal (16.30)



Minggu, 14 Mei



Crystal Palace vs Hull City (11.00)



West Ham United vs Liverpool (13.15)



Tottenham Hotspur vs Manchester United (15.30)





Senin, 15 Mei



Chelsea vs Watford (19.00)



London (ANTARA News) - Gelandang Everton Ross Barkley mencetak gol kemenangan pada apa yang mungkin menjadi pertandingan kandang terakhirnya di Goodison Park, ketika Everton menang 1-0 atas Watford pada pertandingan Liga Inggris, Jumat.Pemain internasional Inggris Barkley, yang telah diminta untuk mengatakan kepada pihak klub apakah ia ingin bertahan di klub pada beberapa hari mendatang, mendapat kesempatan untuk berlari tanpa rintangan dari tengah lapangan menuju bagian pertahanan Watford pada menit ke-56, sebelum melepaskan tembakan melengkung masuk ke gawang.Penyerang Everton Romelu Lukaku berpikir ia telah membuat timnya mendapat hadiah penalti, namun wasit tidak setuju dan permainan kembali diteruskan.Everton dipastikan finis di peringkat ketujuh di klasemen, sedangkan Watford, yang menghuni peringkat ke-15, memerlukan satu angka dari dua pertandingan untuk memastikan mereka tetap berkompetisi di strata tertinggi pada musim depan. Demikian laporan Reuters.

