Wall Street bervariasi di tengah data ekonomi dan laporan laba

New York (ANTARA News) - Saham-saham di Wall Street ditutup bervariasi pada Jumat (Sabtu pagi WIB), karena para investor mempertimbangkan sejumlah data ekonomi dan laporan laba perusahaan.Indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 22,81 poin atau 0,11 persen menjadi berakhir di 20.896,61 poin, dan indeks S&P 500 turun 3,54 poin atau 0,15 persen menjadi 2.390,90 poin.Sementara itu, indeks komposit Nasdaq naik 5,27 poin atau 0,09 persen menjadi 6.121,23 poin.Indeks Harga Konsumen AS untuk semua konsumen perkotaan meningkat 0,2 persen pada April berdasarkan penyesuaian secara musiman, Departemen Tenaga Kerja mengatakan pada Jumat (12/5). Selama 12 bulan terakhir, indeks semua item naik 2,2 persen sebelum penyesuaian musiman.Indeks untuk semua item dikurangi makanan dan energi (IHK inti) meningkat 0,1 persen pada April dan 1,9 persen selama 12 bulan terakhir.Sementara itu, Departemen Perdagangan mengatakan perkiraan awal penjualan jasa ritel dan makanan AS untuk April 2017, disesuaikan dengan variasi musiman serta perbedaan hari libur dan perdagangan, namun tidak untuk perubahan harga, mencapai 474,9 miliar dolar AS, meningkat 0,4 persen dari bulan sebelumnya, dan 4,5 persen di atas April 2016.Komentar-komentar dari pejabat Federal Reserve juga menjadi fokus. Presiden Federal Reserve Charles Evans mengatakan pada Jumat (12/5) bahwa Fed akan segera perlu mulai memikirkan pemangkasan neracanya 4,5 triliun dolar AS, dan dapat menerapkan pemangkasan bulanan menuju titik akhir yang kemungkinan akan tetap di atas 800 miliar dolar AS.Dalam berita perusahaan, minggu ini sangat sulit bagi pengecer karena perusahaan-perusahaan melaporkan laba kuartalan yang gagal memenuhi perkiraan.Saham J.C. Penney jatuh 13,99 persen menjadi 4,55 dolar AS, setelah pengecer tersebut melaporkan hasil kuartalan yang bervariasi.Pada Kamis, Macys melaporkan laba 23 sen per saham dilusian, dibandingkan dengan 37 sen per saham dilusian pada kuartal pertama tahun lalu. Saham Macys turun 17,01 persen pada sesi sebelumnya dan turun 3,04 persen menjadi 23,61 dolar AS pada Jumat (12/5).Untuk minggu ini, saham-saham unggulan Dow kehilangan 0,5 persen dan S&P 500 yang lebih luas berkurang 0,3 persen, sedangkan indeks teknologi Nasdaq meningkat 0,3 persen. Demikian laporan Xinhua.(UU.A026)

Editor: Tasrief Tarmizi