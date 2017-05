Presiden Jokowi akan temu bilateral dengan Xi Jinping

Beijing (ANTARA News) - Agenda kunjungan kerja Presiden Joko Widodo pada hari kedua di Beijing, Minggu, akan dipenuhi oleh sejumlah pertemuan bilateral dan pembahasan kerja sama ekonomi, salah satunya bersama Presiden RRT Xi Jinping."Besok kita akan menandatangani 3 dokumen, yang pertama adalah dokumen yang terkait dengan Plan of Action untuk 2017-2022," kata Menlu Retno Marsudi ditemui di Hotel Conrad, Beijing pada Sabtu malam.Pada Sabtu siang, Retno telah menemui Menlu RRT Wang Yi membahas agenda pertemuan bilateral yang akan dilakukan oleh kedua Kepala Negara.Menurut Retno, dokumen tersebut merupakan implementasi strategi kemitraan komprehensif yang sudah dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok.Dokumen kedua yang akan ditandatangani oleh perwakilan pemerintahan Indonesia-RRT adalah mengenai kerja sama ekonomi teknis berupa hibah sekitar Rp150 miliar untuk membiayai studi tapak terkait pembangunan infrastruktur.Selain itu, Jokowi juga direncanakan menyaksikan penandatanganan dokumen ketiga yang akan ditandatangani yaitu mengenai kesepakatan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, ujar Retno.Sebelum pertemuan bilateral dengan Presiden Xi, Jokowi juga akan menghadiri pembukaan KTT Belt and Road Forum di China National Convention Center bersama 29 Kepala Negara/Pemerintahan."Jadi besok itu acara Presiden akan sangat padat sekali. Ada 10 acara yang akan diikuti oleh Presiden mulai dari pembukaan Belt and Road Forum yang akan dilakukan pagi dan selain itu Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Sekjen LDP Jepang dan sekaligus merangkap sebagai Presiden Persahabatan Parlemen Indonesia-Jepang Mr Nikai," kata Menteri Luar Negeri.Presiden Jokowi telah tiba di Beijing pada sekitar pukul 20.30 waktu setempat usai menumpang pesawat kepresidenan Indonesia Satu selama sekitar 6 jam dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.Usai menerima mitra dari Jepang, Jokowi juga akan melakukan kunjungan ke Masjid Niujie, di Kota Beijing untuk menemui ulama dan tokoh muslim asal Tiongkok. Selain itu, Jokowi juga akan melakukan pertemuan dengan Rektor Universitas Tsinghua Qiu Yong.Kepala Negara juga direncanakan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Polandia Beata Szydo dan menerima pimpinan perusahaan Shanghai Electric untuk membahas investasi.Menlu menjelaskan pada Minggu malam usai bertemu Presiden Xi Jinping, Jokowi akan menghadiri jamuan makan malam KTT Belt and Road Forum.Jokowi kunjungan kerja ke Beijing untuk menghadiri KTT "Jalur Sutera baru" yang berlangsung pada 14-15 Mei 2017.Presiden akan mengutamakan kepentingan nasional dalam kerja sama besar lintas negara di Asia, Afrika dan Eropa yang dikhususkan kepada sektor infrastruktur.Sejumlah kepala negara/pemerintahan akan membahas sinergi kebijakan untuk kerja sama dan pembangunan konektivitas di kawasan.

