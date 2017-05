Penggemar Middlesbrough marah dikalahkan Southampton 1-2

Jakarta (ANTARA News) - Southampton menang 2-1 dari tim yang sudah terdegradasi Middlesbrough dalam pertandingan yang sudah tidak menentukan lagi di mana pendukung The Boro marah karena timnya tidak menciptakan perpisahan manis dari Liga Utama Inggris di kandangnya di Riverside, Sabtu malam tadi.The Boro terdegradasi ke liga Championship setelah Senin lalu dikalahkan Chelsea. Pendukung sempat berharap pertandingan kandang terakhir ini mesti dimenangi The Boro.Jay Rodriguez mencetak gol pertama Southampton pada menit 42 yang digandakan Nathan Redmond pada menit 57. Sedangkan satu gol pelipur lara tuan rumah diciptakan Patrick Bamford pada menit 72. Ini adalah gol pertama Bamford dalam 760 hari terakhirnya bermain untuk The Boro.Bos The Boro Steve Gibson harus mengambil keputusan besar untuk apakahj akan mempertahankan Steve Agnew sebagai pelatih kepala, padahal gagal menjalankan tugas sepeninggal hengkangnya Aitor Karanka.Nama Karanka yang berkebangsaan Spanyol dielu-elukan para penggemar The Boro setelah pemain pengganti Southampton Nathan Redmond menciptakan gol kemenangan yang sama menawannya dengan gol Jay Rodriguez, demikian laman ESPN.

