Pecat Direktur FBI, Trump kini terbuka untuk dimakzulkan

Jakarta (ANTARA News) - Seorang sejarawan yang pernah memprediksi Donald Trump memenangkan Pemilu AS November tahun lalu, menyatakan bahwa langkah Presiden Trump memecat Direktur FBI James Comey jauh lebih serius ketimbang skandal Watergate sehingga sekarang sudah cukup alasan untuk menjatuhkan dia lewat pemakzulan atauAllan Lichtman, profesor sejarah pada American University, terkenal di seantero AS karena berulang kali tepat memprediksi hasil Pemilu AS sejak Pemilu November 1984. Dia juga penulis buku "The Case for Impeachment"."Bisa dikatakan dia kini dapat dimakzulkan," kata Lichtman kepada Newsweek."Bisa dikatakan dia telah menghambat proses hukum dan telah melanggar klausa gaji (berkaitan dengan penerimaan hadiah dari pemerintah asing). Saya tidak bilang dia mesti dimakzulkan saat ini juga, saya menyerukan penyelidikan untuk pemakzulan," kata dia.Pemecatan Comey terjadi di tengah penyelidikan oleh mantan direktur FBI atas dugaan intervensi Rusia dalam Pemilu AS 2016 dan kemungkinan persekongkolan Rusia dengan tim Trump.Trump telah menggeser narasi masalah ini setelah Gedung Putih berdalih bahwa pemecatan Comey itu atas rekomendasi Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein yang didasarkan kepada catatan cara penanganan Comey untuk investigasi server email pribadi Hillary Clinton."Manakala saya memutuskan lakukan saja, saya bicara pada diri sendiri, saya katakan, 'Anda tahu, masalah Rusia dengan Trump ini telah dibesar-besarkan, ini dalih Demokrat karena kalah pada Pemilu yang tak seharusnya mereka menangkan," kata Trump kepada NBC News, Kamis lalu.

