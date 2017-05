Indonesia desak pembahasan internasional perlucutan senjata nuklir

Ilustrasi - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P. Marsudi (kiri) berpidato pada pembukaan Regional Dialogue and Consultation on the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) bertema Towards Preparatory Committe Meeting 2017 yang dihadiri wakil-wakil dari 35 negara pihak NPT di kawasan Asia-Pasifik, di Jakarta, Senin (13/3/2017). ANTARA/Suwandy)