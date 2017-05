Gedung Putih bantah Trump bocorkan keamanan AS

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersama penasehat keamanannya H.R. McMaster (kiri). (Reuters/Kevin Lamarque)

Washington (ANTARA News) – Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS) membantah Presiden Donald Trump menyimpang dari sistem keamanan nasional terkait laporan bahwa orang nomor satu di Negeri Paman Sam itu membocorkan informasi amat rahasia mengenai ISIS kepada pejabat Rusia."Laporan tersebut tidak benar, yang menyatakan presiden melakukan pembicaraan yang tidak pantas atau menyimpang dari keamanan nasional," ujar pensehat keamanan nasional AS, H.R. McMaster, di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (16/5).Trump dilaporkan telah mengungkapkan informasi amat rahasia mengenai ancaman teror ISIS dalam pertemuan pada pekan lalu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan duta besar Rusia di Washington, Sergey Kislyak.Informasi tersebut berasal dari sekutu AS yang tidak mengizinkan Washington menyebarkan informasi itu kepada Moskow.McMaster tidak membenarkan maupun menyangkal bahwa Trump membocorkan informasi amat rahasia tersebut."Saya beri tahukan kepada Anda mengenai konteks pembicaraan bahwa pembicaraan presiden dengan menteri luar negeri (Rusia) sudah sesuai dan sejalan dengan kegiatan rutin berbagi informasi antara presiden dan para pemimpin lain yang berhubungan dengan beliau," katanya, seperti dikutip AFP.(Baca juga: Bocorkan rahasia negara, Trump terancam digugat partainya sendiri

Editor: Priyambodo RH