Lagi-lagi heboh, Trump bilang ke Rusia lega telah pecat "si gila" Comey

Washington (ANTARA News) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pernah berkata kepada para pejabat Rusia di Ruang Oval bulan ini bahwa memecat Direktur FBI James B. Comey telah membebaskannya dari tekanan besar kepada dirinya, lapor New York Times mengutip catatan pertempuan Trump dengan para pejabat Rusia yang bocor ke media."Saya baru saja memecat kepala FBI. Dia gila, gila beneran," kata Trump, menurut dokumen bocor yang diperlihatkan kepada New York Times oleh seorang pejabat AS."Saya menghadapi tekanan besar karena Rusia. Tekanan itu sudah hilang," kata Trump, lalu menambahkan, "Saya sudah tidak diselidiki."Pembicaraan yang terjadi pada pertemuan 10 Mei atau sehari setelah dia memecat Comey itu menguatkan dugaan bahwa alasan sang presiden memecat Comey adalah memang gara-gara FBI sedang menyelidiki dugaan kolusi tim kampanye Trump dengan agen-agen Rusia.Pernyataan Trump itu melukiskan momen luar biasa dalam investigasi itu yang berpusat pada bagian-bagian dalam kontak pemerintahannya dengan para pejabat Rusia yang terjadi satu hari setelah dia memecat orang yang mengepalai penyelidikan itu.Dokumen Gedung Putih yang bocor itu didasarkan kepada berbagai catatan yang dibawa dari dalam Ruang Oval dan telah menyebar sebagai hasil resmi pertemuan.Seorang pejabat membacakan materi dokumen itu kepada The Times, sedangkan pejabat kedua membenarkan materi rapat itu. Sean Spicer, sekretaris pers Gedung Putih, tidak membantah kesaksian dalam dokumen rapat yang bocor ke media itu, demikian New York Times.

Editor: Jafar M Sidik